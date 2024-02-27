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Происшествия

В Пензе улица Калинина превратилась в реку кипятка

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Во вторник, 27 февраля, на улице Калинина в Пензе разлился рекой кипяток. О ЧП в социальных сетях сообщили очевидцы.

Они поделились кадрами, на которых запечатлен пар, окутавший улицу. По пешеходным дорожкам стало невозможно пройти. Отрезаны подходы к домам.

«Калинина, 103. Порыв горячей воды, к подъездам домов № 101 и 103 не пройти. Все огородили, кипяток кругом», - написала участница чата «Дорожная обстановка Пензы» в мессенджере Viber.

Видео с места ЧП разместили в пензенском телеграм-канале. В кадр попала машина спасателей.

В 16:46 ресурсоснабжающая организация опубликовала снимок с места порыва и прокомментировала случившееся. По словам ее представителя, на трубопроводе на улице Калинина «обнаружили дефект», участок отключают, чтобы провести ремонт.

В Пензе улица Калинина превратилась в реку кипятка

Также специалисты занимаются откачкой воды.

Фото 2 - «Т Плюс Пенза».

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Источник — фото 1- «Дорожная обстановка Пензы»
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