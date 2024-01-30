Часть улицы Гоголя в Пензе вновь закроют для движения

30.01.2024 | 16:15

Во вторник, 30 января, временно перекроют движение на улице Гоголя. Проезд запретят на участке от Свердлова до Чкалова.

Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, мера необходима для устранения утечки на водопроводе рядом с домом № 40 на улице Гоголя.

Ограничение будет действовать с 21:00. Ориентировочно проезд откроют в 6:00 31-го числа.

Пензенским водителям следует принять эту информацию во внимание и искать пути объезда.

25 января тот же участок улицы закрывали для движения из-за утечки на сетях и ее устранения. Работы начались около 9:00 и должны были завершиться во второй половине дня.