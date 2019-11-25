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Глас народа | Жители дома № 2 на улице Бийской в Пензе опасаются грядущей зимы

25.11.2019|17:47
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В Пензе жители дома № 2 на Бийской улице боятся грядущих снегопадов. МУП Первомайского района в буквальном смысле слова лишил их защиты.

Снимками и видео, запечатлевшими сбитый козырек подъезда, поделилась с редакцией ИА «ПензаИнформ» в понедельник, 25 ноября, горожанка Ульяна.

По словам женщины, конструкцию должны были отремонтировать, однако дело по какой-то причине не сдвигается с мертвой точки.

«Теперь льдины будут слетать с крыши прямо на людей. Когда прибьет, тогда наша власть обратит на это внимание. Это как с машиной, утонувшей в кипятке! Пока люди не погибнут, никто ничего делать не станет. А тут дети, старики и инвалиды живут!» - возмутилась она.

Как пояснил местный житель, крыша у дома коньковая и ситуация складывается действительно опасная.

В аналогичном положении оказались и жители дома № 29 на улице Ставского. Управляющая компания «Лев» всю зиму не убирала снег. В итоге весной ледяные глыбы сползли и снесли козырьки. Восстановить конструкции коммунальщики не спешили, дотянули до осени, а затем сняли единственный уцелевший козырек.

Видео 58eliseeva_yuliana, instagram.com.

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Гость|25.11.2019 18:31|

Это полный беспредел!Гнать в шею надо всех директоров Мупов!

Гость|25.11.2019 18:50|

Так Мупов то уже вроде как и нет.............

Имя: Гость
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