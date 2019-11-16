16.11.2019 | 15:11

В Пензе некоторые собаководы по-прежнему считают территорию школ местом для выгула своих питомцев.

На это пожаловались горожане, оставившие свои комментарии под новостью на портале ИА «ПензаИнформ» о собаках без намордников, которых выгуливают на Олимпийской аллее.

В частности, пензенцы назвали три образовательных учреждения, чья территория пользуется у владельцев четвероногих друзей популярностью.

«У лицея № 2 вечером кошмар что творится. Невозможно с ребенком выйти погулять, собачники с собаками захватили всю территорию. Администрация лицея разводит руками, типа сами справиться не могут», - рассказал в комментарии читатель портала.

Другой посетовал, что висящие у школы № 17 таблички собаководов не останавливают. «Никто на них не смотрит и не препятствует. А детей потом заставляют убирать школьный двор».

«Территория школы № 46 - площадка для выгула собак, даже во время занятий это можно видеть», - указал третий пользователь.

Ранее на нерадивых хозяев животных, облюбовавших для прогулок футбольное поле школы № 57, жаловались жители ближнего Арбекова. По их словам, ежедневно с 7 часов вечера там можно было насчитать до 10 псов.

В целом горожане сошлись во мнении, что выгул собак нуждается в четком регламенте.

«Надо навести порядок, определить площадки для выгула, сделать перепись животных, как раньше это происходило. Поставить контейнеры для отходов животных, потому что это другой класс опасности, а потом вводить запреты и наказания», - высказался пензенец.

Пока в областном центре официального запрета на выгул собак в зоне образовательных учреждений нет.