Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 ноя 2019|13:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.79  |  $  64.14

Глас народа | Кузнечане назвали закрытую игровую в детской больнице комнатой для галочки

08.11.2019|11:42
Печать

В пятницу, 8 ноября, жительница Кузнецка, пожелавшая сохранить анонимность, пожаловалась на постоянно закрытую игровую комнату в местной детской больнице. Пост возмущения она разместила в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Лежим в педиатрическом отделении. За все время пребывания комната так и ни разу не открылась. Детей много разных возрастов, во всем отделении свободны две кровати (30 больных).

Работники отделения говорят, что у них нет такого работника, кто должен там сидеть и заниматься с детьми. Зато какая красивая вывеска! Может, власти обратят внимание на эту проблему», - написала пользовательница.

Многие комментаторы согласились с автором: «Она за все время открывалась один раз», «Она открывается только по приезде высокопоставленных гостей. Это не для детей комната, а для галочки», «В 9 лет там лежала, и комната игровая была под запретом!!!».

0
0
0
0
 
Гость|08.11.2019 12:05|

Опять сплетня для галочки от псевдожурналистов

Гость|08.11.2019 12:48|

Там скоро будет молельная комната, и присматривающий за ней найдется, будьте уверены.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!