08.11.2019 | 11:42

В пятницу, 8 ноября, жительница Кузнецка, пожелавшая сохранить анонимность, пожаловалась на постоянно закрытую игровую комнату в местной детской больнице. Пост возмущения она разместила в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Лежим в педиатрическом отделении. За все время пребывания комната так и ни разу не открылась. Детей много разных возрастов, во всем отделении свободны две кровати (30 больных).

Работники отделения говорят, что у них нет такого работника, кто должен там сидеть и заниматься с детьми. Зато какая красивая вывеска! Может, власти обратят внимание на эту проблему», - написала пользовательница.

Многие комментаторы согласились с автором: «Она за все время открывалась один раз», «Она открывается только по приезде высокопоставленных гостей. Это не для детей комната, а для галочки», «В 9 лет там лежала, и комната игровая была под запретом!!!».