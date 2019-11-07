07.11.2019 | 13:55

В среду, 7 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» снова обратился горожанин, возмущенный состоянием центральных проездов на Восточном кладбище, расположенном на Осенней улице рядом с Чемодановкой.

«Ни пройти ни проехать», - в очередной раз написал он, подтвердив свои слова фотографиями, на которых запечатлена грунтовая дорога с огромными лужами и грязью по колено.

Год назад мужчина уже поднимал эту проблему, но с тех пор так ничего и не изменилось. В плохую погоду преодолеть путь до могилы родственника посетителям кладбища не представляется возможным.

С тем же вопросом в редакцию на днях обращалась другая пензячка. «Была недавно на Восточном кладбище и наблюдала страшную картину, как похоронная церемония увязла в грязи. Долго буксовал автобус. Не знаю, чем дело кончилось, но сам факт происходящего возмутил.

Уважаемые власти! Как же можно не уважать людей, что даже проводить близких в последний путь без мата благодаря вам не получается! Неужели нельзя проложить дорогу по основным направлениям на территории кладбища?» - возмутилась женщина.

ИА «ПензаИнформ» направило соответствующий редакционный запрос в администрацию города.

Фото Александра Добрыднева.