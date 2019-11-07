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Глас народа | Пензенцы продолжают вязнуть в грязи на Восточном кладбище

07.11.2019|13:55
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В среду, 7 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» снова обратился горожанин, возмущенный состоянием центральных проездов на Восточном кладбище, расположенном на Осенней улице рядом с Чемодановкой.

«Ни пройти ни проехать», - в очередной раз написал он, подтвердив свои слова фотографиями, на которых запечатлена грунтовая дорога с огромными лужами и грязью по колено.

Год назад мужчина уже поднимал эту проблему, но с тех пор так ничего и не изменилось. В плохую погоду преодолеть путь до могилы родственника посетителям кладбища не представляется возможным.

С тем же вопросом в редакцию на днях обращалась другая пензячка. «Была недавно на Восточном кладбище и наблюдала страшную картину, как похоронная церемония увязла в грязи. Долго буксовал автобус. Не знаю, чем дело кончилось, но сам факт происходящего возмутил.

Уважаемые власти! Как же можно не уважать людей, что даже проводить близких в последний путь без мата благодаря вам не получается! Неужели нельзя проложить дорогу по основным направлениям на территории кладбища?» - возмутилась женщина.

ИА «ПензаИнформ» направило соответствующий редакционный запрос в администрацию города.

Фото Александра Добрыднева.

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Гость|07.11.2019 14:15|

Проект "Безопасные и качественные кладбища" депутаты пока не придумали. Вместо него планируют создать частные кладбища, где за счет казны хоронить себя любимых будут. А холопов можно и в грязном поле прямо в лужи закопать. Чемодановка тому яркий пример

Гость|07.11.2019 14:17|

И как еще местные руководители про кладбища не вспомнили? Вот где непаханное поле для новых бордюров и тротуарной плитки. Надо в инстаграмм идею подкинуть! На худой конц на сайт администрации

Имя: Гость
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