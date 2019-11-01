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Глас народа | Увязшую на берегу Сурского моря «Ниву» спасали с помощью бревна и троса

01.11.2019|10:11
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В четверг, 31 октября, на берегу Сурского водохранилища, у самой кромки воды, намертво застряла «Нива». Колеса машины до середины увязли в песке.

Фото автомобиля опубликовал в группе «НаКрючок» социальной сети «ВКонтакте» очевидец событий.

«Видел дурных, но не настолько», - написал автор.

Судя по комментариям, отечественному внедорожнику помог выбраться из песчаной ловушки водитель другой «Нивы»: он вытащил автомобиль с помощью троса. Кроме того, под колеса пришлось подкладывать бревно.

«Танки грязи не боятся», «Сапоги забыли, хотели с окна ершей на удочку половить», - шутят комментаторы.

Фото Дениса Борисова.

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Гость|01.11.2019 10:33|

и вот такие садятся за руль.жаль медкомиссия не определяет,анадо бы.

Гость|01.11.2019 10:37|

Похоже, очередной балбес на наклейкой на заднем стекле "накрючок"

Гость|01.11.2019 10:47|

Гость писал(a):

и вот такие садятся за руль.жаль медкомиссия не определяет,анадо бы.
А какие - такие?

Гость|01.11.2019 10:53|

Первые два месседжа от людей, не сидевших за рулём внедорожника. Нивоводы воспринимают спокойно. У самого нива, не дурак, адекват. Но бывало и такое.

Гость|01.11.2019 10:55|

Гость писал(a):

Гость|01.11.2019 10:53|
Вот и я о том же.

Имя: Гость
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