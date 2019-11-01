01.11.2019 | 10:11

В четверг, 31 октября, на берегу Сурского водохранилища, у самой кромки воды, намертво застряла «Нива». Колеса машины до середины увязли в песке.

Фото автомобиля опубликовал в группе «НаКрючок» социальной сети «ВКонтакте» очевидец событий.

«Видел дурных, но не настолько», - написал автор.

Судя по комментариям, отечественному внедорожнику помог выбраться из песчаной ловушки водитель другой «Нивы»: он вытащил автомобиль с помощью троса. Кроме того, под колеса пришлось подкладывать бревно.

«Танки грязи не боятся», «Сапоги забыли, хотели с окна ершей на удочку половить», - шутят комментаторы.

Фото Дениса Борисова.