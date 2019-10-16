16.10.2019 | 09:40

На улице Жилгородок в Бессоновке дорога превратилась в непролазную топь. Снимки печальной картины прислал в редакцию «ПензаИнформ» местный житель Андрей.

«В стороне, где гаражи, какой-то персонаж прошелся грейдером! Дорога там была в не очень хорошем состоянии, а теперь вообще ни пройти ни проехать», - пожаловался мужчина.

На фото можно увидеть, что грейдер на некоторых участках, несомненно, выровнял дорожное полотно, однако теперь оно превратилось в грязевое месиво, глубина которого неясна.

«А еще туда на КамАЗах возят отходы и сливают. Так они еще дорогу месят!» - добавил Андрей.

Глубокие колеи от колес грузовиков также попали в объектив камеры пензенца.

Фото Андрея И.