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Глас народа | В Бессоновке дорога на улице Жилгородок стала болотом

16.10.2019|09:40
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На улице Жилгородок в Бессоновке дорога превратилась в непролазную топь. Снимки печальной картины прислал в редакцию «ПензаИнформ» местный житель Андрей.

«В стороне, где гаражи, какой-то персонаж прошелся грейдером! Дорога там была в не очень хорошем состоянии, а теперь вообще ни пройти ни проехать», - пожаловался мужчина.

На фото можно увидеть, что грейдер на некоторых участках, несомненно, выровнял дорожное полотно, однако теперь оно превратилось в грязевое месиво, глубина которого неясна.

«А еще туда на КамАЗах возят отходы и сливают. Так они еще дорогу месят!» - добавил Андрей.

Глубокие колеи от колес грузовиков также попали в объектив камеры пензенца.

Фото Андрея И.

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