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Глас народа | На улице Аустрина автомобиль получил повреждения из-за ямы

16.10.2019|10:37
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В Пензе автомобиль едва не угодил в яму в микрорайоне Север. Фотографию с места ДТП опубликовала участница одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». Снимок сделан рядом с отделением банка.

«Вот такие люки, на Аустрина, 152, будьте осторожнее!» - предупредила горожанка других автомобилистов.

На фото видно, что левое переднее колесо легковой машины частично нависло над ямой, заполненной мусором.

По словам женщины, разместившей снимок, она не заметила углубления, поскольку ехала с горки, а вокруг было темно. В результате автомобиль сел на днище, бампер треснул.

Чтобы сдвинуть машину с места, пензячке пришлось обращаться к интернет-пользователям. На помощь пришел житель ближайшего дома. Он также рассказал, что подобные случаи происходят здесь часто.

«Положение, конечно, печальное, но этот люк регулярно закрывают плитой. Водовоз регулярно эту плиту ломает. Делать не хотят по-людски... и мало кто жалобы пишет. Там по-хорошему надо еще и верхнее кольцо менять», - пояснил мужчина.

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Гость|16.10.2019 11:03|

Так нужно было ГИБДД вызывать и оформлять. Потом суд и взыскание с ответственного за этот участок дороги.

Гость|16.10.2019 11:09|

penzainform.ru писал(a):

она не заметила углубления, поскольку ехала с горки, а вокруг было темно.
...темно и страшно. Фары даже боялась включить.

Гость|16.10.2019 11:12|

Автомобиль чуть не получил повреждения не из-за ямы, а из-за того, что за рулем была овца тупая.

Гость|16.10.2019 11:15|

Забыл подписаться, баран остроумный.

Имя: Гость
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