11.10.2019 | 09:28

В пятницу, 11 октября, в рубрику «Глас народа» обратились жители дома № 10 на улице Ватутина в Пензе. Они рассказали сразу о нескольких коммунальных проблемах.

«Крыли крышу второго подъезда, весь мусор перекинули на соседнюю крышу первого подъезда. Плюс протекает крыша лифтового помещения, вся вода, когда идет дождь, доходит до восьмого этажа. Если лифт замкнет, будет замыкание! И лифт отключится, а в нашей стране, если что-то отключается, то это надолго!» - написали горожане.

По их словам, в первом подъезде живут в основном пенсионеры, инвалиды (к примеру, на девятом этаже - квартира инвалида первой группы), есть и семьи с малолетними детьми.

«Как им спускаться, подниматься потом, остается только гадать! Писали два заявления в «ЖЭК № 1» - никакой реакции. В доме должников нет, все платят за содержание дома регулярно и вовремя!» - резюмировали граждане.

Фото fedul_k.