В пензенском онкодиспансере готовятся к замене лифтов

28.02.2025 | 15:41

В областном онкологическом диспансере на проспекте Строителей, 37а, заменят 3 лифта. Учреждение здравоохранения планирует потратить на это 17 709 867 рублей.

Электронный аукцион стартовал на портале госзакупок в четверг, 27 февраля.

В документации уточняется, что нынешние пассажирские лифты отслужили нормативный срок, установленный техническим регламентом (25 лет), и из-за сильной изношенности признаны ограниченно работоспособными.

Аукцион по поиску подрядчика продлится до 10 марта, затем с победителем торгов заключат контракт, согласно которому новые лифты необходимо установить в течение 120 дней.

Кабины будут электрические, пожаробезопасные, с износостойким линолеумом, антивандальными кнопками и азбукой Брайля внутри.