В шахте лифта 14-этажки на улице Суворова случился пожар

В Пензе во вторник, 25 марта, в шахте лифта дома № 157 на улице Суворова случился пожар.
Сообщение о ЧП в 14-этажке поступило дежурному в 17:01. Произошло короткое замыкание, из-за чего загорелся силовой кабель в машинном отделении шахты на площади 2,5 кв. м.
На тушение направили 11 пожарных и 3 единицы техники.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Ранее на кухне квартиры в доме на улице Пацаева случился пожар. Погибла 88-летняя женщина.
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