В шахте лифта 14-этажки на улице Суворова случился пожар

26.03.2025 | 12:27

В Пензе во вторник, 25 марта, в шахте лифта дома № 157 на улице Суворова случился пожар.

Сообщение о ЧП в 14-этажке поступило дежурному в 17:01. Произошло короткое замыкание, из-за чего загорелся силовой кабель в машинном отделении шахты на площади 2,5 кв. м.

На тушение направили 11 пожарных и 3 единицы техники.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее на кухне квартиры в доме на улице Пацаева случился пожар. Погибла 88-летняя женщина.