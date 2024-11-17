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Глас народа

В Пензе разбушевавшийся подросток оставил девятиэтажку без лифта

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Жительница областного центра рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» о бесчинствовавшем в доме № 26 на улице Минской подростке.

По словам горожанки, все случилось около 4 часов утра субботы, 16 ноября. Юноша, проживающий в доме, зашел в подъезд в компании трех друзей. Он вел себя неадекватно.

В Пензе разбушевавшийся подросток оставил девятиэтажку без лифта

Действия подростка сняла установленная камера. Сначала он швырял в стену пластиковую бутылку, потом объектом агрессии стал лифт: юноша бил в двери кабины ногами.

В Пензе разбушевавшийся подросток оставил девятиэтажку без лифта

«Результат: этими молодыми людьми лифт в доме (девятиэтажном!) выведен из строя, весь дом поднят на ноги», - описала пензячка.

В Пензе разбушевавшийся подросток оставил девятиэтажку без лифта

Женщина добавила, что молодой человек крайне агрессивен, «буквально терроризирует соседей» и угрожает каждому, кто пытается вразумить его.

«А данная компания, будучи уверенной, что ей все дозволено, продолжает бесчинствовать. Кто поможет жителям дома: прокуратура, суд, губернатор, глава администрации района? Вопрос открыт!» - написала горожанка.

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