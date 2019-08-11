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Глас народа | На улице Коммунистической в Пензе «Яндекс.Такси» смяло в ДТП

11.08.2019|10:20
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Утром в воскресенье, 11 августа, на улице Коммунистической в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Очевидцы последствий аварии выложили в Сеть фотографии с места. На них видно, что машина получила серьезные механические повреждения, в особенности правая ее часть.

После произошедшего автомобиль не смог продолжить движение самостоятельно, его увез эвакуатор.

Был ли второй участник ДТП и пострадал ли кто-то из людей в аварии, в настоящее время неизвестно. Официально информации о ней пока нет.

Фото Андрея Никифорова, vk.com/penza; vk.com/sova_penza.

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