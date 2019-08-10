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Глас народа | В Бессоновке рухнувшая береза едва не стала причиной аварии

10.08.2019|10:26
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Жители села Бессоновка опасаются беды, которую могут принести деревья, растущие рядом с домами. В пятницу, 9 августа, рухнувшая на двухэтажное здание береза едва не стала причиной серьезного ЧП.

«На ПМК в Бессоновке упало дерево на многоквартирный дом. Едва не задело газовую трубу и не поранило пожилую женщину!» - написал в соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей, пожелавший остаться анонимом.

По его словам, жильцы давно просят чиновников решить проблему и спилить аварийные деревья, но безуспешно - «никому нет дела».

«За одно дерево просят 7 тысяч», - отметил сельчанин.

Один из прокомментировавших пост пользователей предложил жильцам самим убрать деревья. «Братишка, не так все просто. На это нужно разрешение и что-то типа иметь разряд в альпинизме», - ответили ему.

Другие приняли проблему сельчан близко к сердцу. «Мы в Пензе ждем, когда спилят аварийное дерево, уже который год», - посетовала горожанка.

Фото vk.com/podslushano_bessonovka

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