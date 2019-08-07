07.08.2019 | 12:55

В среду, 7 августа, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась горожанка по имени Татьяна. Ее волнует состояние пешеходной дорожки, ведущей к образовательному учреждению.

«Около 12-й школы (бывшая 17-я) на Карпинского, 31, в июле спиливали деревья. Когда ветки грузили в КамАЗ и вывозили, проломили дорожку», - рассказала девушка.

До начала учебного года осталось меньше месяца, а дорожку так никто и не отремонтировал, посетовала Татьяна.

«Три огромные дыры по пути в школу будут попадаться ученикам. Так недолго и ноги переломать», - предупредила она.