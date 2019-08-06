Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|6 авг 2019|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.33

Глас народа | В Пензе Международный день светофора отметили нестандартно

06.08.2019|09:37
Печать

В понедельник, 5 августа, пензенцы пожаловались на неработающие светофоры в разных районах города. Такое случается нередко, и данный факт не был бы столь примечательным, если бы в тот день не праздновался Международный день светофора.

Вечером горожане заметили, что автоматические регулировщики не подают сигналы на перекрестке улиц Гагарина и Леонова, Ставского и Пушкина, Терновского и Терешковой.

«Да много светофоров не работает по Пензе, такое чувство, что их замкнуло от дождя», - предположил один из пользователей, сославшись на непогоду, из-за которой 5 августа даже падали деревья.

«Скорее отключили, чтобы не замкнуло, наверняка сэкономили и купили светофоры без должной влагозащиты», - ответил ему другой.

В центре Пензы из-за отказавшихся работать автоматических регулировщиков образовался затор. «Огромная пробка по Ставского разрастается и увеличивается по Захарова. Время 17:25», - написал горожанин.

Международный день светофора был учрежден в честь события, произошедшего в 1914 году: 5 августа в Кливленде (США) появился первый предшественник светофоров.

Прототип автоматического регулировщика дорожного движения имел красный и зеленый фонари. Когда они переключались, раздавался звуковой сигнал. Трехцветные же устройства впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.

0
0
0
0
 
Гость|06.08.2019 10:09|

Если светофоры вчера не работали,то всё логично. Праздник и они в загулу-запое.

Гость|06.08.2019 10:19|

Гость писал(a):

Если светофоры вчера не работали,то всё логично. Праздник и они в загулу-запое.
Не знаю, как светофоры, но сфетофорщики точно в запое.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!