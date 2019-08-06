06.08.2019 | 09:37

В понедельник, 5 августа, пензенцы пожаловались на неработающие светофоры в разных районах города. Такое случается нередко, и данный факт не был бы столь примечательным, если бы в тот день не праздновался Международный день светофора.

Вечером горожане заметили, что автоматические регулировщики не подают сигналы на перекрестке улиц Гагарина и Леонова, Ставского и Пушкина, Терновского и Терешковой.

«Да много светофоров не работает по Пензе, такое чувство, что их замкнуло от дождя», - предположил один из пользователей, сославшись на непогоду, из-за которой 5 августа даже падали деревья.

«Скорее отключили, чтобы не замкнуло, наверняка сэкономили и купили светофоры без должной влагозащиты», - ответил ему другой.

В центре Пензы из-за отказавшихся работать автоматических регулировщиков образовался затор. «Огромная пробка по Ставского разрастается и увеличивается по Захарова. Время 17:25», - написал горожанин.

Международный день светофора был учрежден в честь события, произошедшего в 1914 году: 5 августа в Кливленде (США) появился первый предшественник светофоров.

Прототип автоматического регулировщика дорожного движения имел красный и зеленый фонари. Когда они переключались, раздавался звуковой сигнал. Трехцветные же устройства впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.