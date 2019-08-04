04.08.2019 | 14:18

5 августа отмечается Международный день светофора. Праздник был учрежден в честь события, произошедшего в 1914 году: 5 августа в Кливленде (США) появился первый предшественник светофоров.

Прототип автоматического регулировщика дорожного движения имел красный и зеленый фонари. Когда они переключались, раздавался звуковой сигнал.

Трехцветные же устройства впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.

В России первый светофор появился лишь в январе 1930-го в Ленинграде. Второй установили в Москве, третий - в Ростове-на-Дону.

Напомним, что в Пензе есть памятник световому сигнальному прибору. Он находится на улице Суворова, неподалеку от Привокзальной площади.

5 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1772 году состоялся первый раздел Польши, в 1967-м вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd под названием «Волынщик у врат зари» (The Piper at the Gates of Dawn).

В 1975-м в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень - Сургут, а в 1996-м в России были установлены официальные символы президентской власти: штандарт (специально изготовленный российский флаг с изображением герба страны, обрамленный золотой бахромой), специальный экземпляр Конституции РФ и знак Президента РФ.

В народном календаре сегодня Трофим Бессонник. В это время страда была в разгаре, так что залеживаться на печи было некогда. «Долго спать - добра не видать», - говорили в народе.

Именины отмечают Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.

5 августа родились русский художник Илья Репин, французский писатель Ги де Мопассан, русская актриса немого кино Вера Холодная, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач и авиаконструктор Артем Микоян.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю этот день не подходит для активных действий и решительных шагов. Его нужно провести, занимаясь привычными делами и избегая выяснения отношений.