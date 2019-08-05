05.08.2019 | 09:47

Жительница Пензы поделилась впечатлениями от поездки на такси и своим мнением о возможной причине частых аварий на дорогах, в которых участвуют машины с шашечками.

«Читала на днях пост, посвященный ДТП с такси! Вот прямое доказательство, почему происходят ДТП с данными машинами! На табло скорость 80! И уверенный в себе водитель великодушно общается в социальной сети «ВКонтакте»!!! Одна из причин серьезных ДТП!» - написала женщина, не уточнив, какой именно службой такси воспользовалась.

На опубликованной ею записи видно, что шофер одной рукой держит руль, другой набирает сообщение в телефоне.

Некоторые комментаторы сочли, что пассажирка должна была сделать замечание водителю, так как речь идет о ее безопасности, а не снимать происходящее на камеру мобильника.

«К сожалению, в любом транспорте такое можно увидеть: автобусы, маршрутки, фуры и так далее», «Это одна из причин легких ДТП, у тяжких иные причины», - высказали свое мнение пользователи.

Нашлись и те, кто частично оправдал поведение таксиста: «Правила не нарушил. Все норм. Разговаривать по телефону запрещено, а пользоваться телефоном нет))», «Ничего плохого не вижу. Значит впереди нет препятствий. Или уверен в дороге. Но то, что водитель такси с пассажиром так едет, это перебор. Сам водитель «Яндекс.Такси», даже когда звонят, сбрасываю, потом перезваниваю, чтобы не было негатива. А так, когда один, могу тоже такое позволить себе».

Видео vk.com/penza_live.