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Глас народа | Пензячка раскрыла причину частых ДТП с участием таксистов

05.08.2019|09:47
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Жительница Пензы поделилась впечатлениями от поездки на такси и своим мнением о возможной причине частых аварий на дорогах, в которых участвуют машины с шашечками.

«Читала на днях пост, посвященный ДТП с такси! Вот прямое доказательство, почему происходят ДТП с данными машинами! На табло скорость 80! И уверенный в себе водитель великодушно общается в социальной сети «ВКонтакте»!!! Одна из причин серьезных ДТП!» - написала женщина, не уточнив, какой именно службой такси воспользовалась.

На опубликованной ею записи видно, что шофер одной рукой держит руль, другой набирает сообщение в телефоне.

Некоторые комментаторы сочли, что пассажирка должна была сделать замечание водителю, так как речь идет о ее безопасности, а не снимать происходящее на камеру мобильника.

«К сожалению, в любом транспорте такое можно увидеть: автобусы, маршрутки, фуры и так далее», «Это одна из причин легких ДТП, у тяжких иные причины», - высказали свое мнение пользователи.

Нашлись и те, кто частично оправдал поведение таксиста: «Правила не нарушил. Все норм. Разговаривать по телефону запрещено, а пользоваться телефоном нет))», «Ничего плохого не вижу. Значит впереди нет препятствий. Или уверен в дороге. Но то, что водитель такси с пассажиром так едет, это перебор. Сам водитель «Яндекс.Такси», даже когда звонят, сбрасываю, потом перезваниваю, чтобы не было негатива. А так, когда один, могу тоже такое позволить себе».

Видео vk.com/penza_live.

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Гость|05.08.2019 10:13|

penzainform.ru писал(a):

. А так, когда один
В смысле один едешь по полю?

Гость|05.08.2019 10:28|

У многих в своей голове проблемы,им кто то должен быть виноват,оказался таксист. Дурень надо полечить.

Гость|05.08.2019 10:32|

Капитанша очевидность

Гость|05.08.2019 10:34|

Пользуюсь услугами и Яндекс Такси и приложением Рутакси везде бывают не очень адекватные водители. Поэтому более тщательный отбор водителей в службу такси не повредил бы.Ответственность за человеческую жизнь самая большая .

Гость|05.08.2019 10:38|

У яндекса есть опция оставить жалобу на водителя? Я бы с таким дятлом дальше не поехал.

Гость|05.08.2019 10:41|

Кому не нравится, как их возят в такси, в маршрутке или другом общественном транспорте. УВАЖАЕМЫЕ, ХОДИТЕ ТОГДА ПЕШКОМ!!!

Гость|05.08.2019 10:44|

Купил диплом таксиста,везу тебя как министра

Гость|05.08.2019 10:44|

Гость писал(a):

Кому не нравится, как их возят в такси, в маршрутке или другом общественном транспорте. УВАЖАЕМЫЕ, ХОДИТЕ ТОГДА ПЕШКОМ!!!
С такой логикой вас скоро в скотовозках будут возить с ненулевым шансом вообще не доехать до места назначения за ваши же деньги...но вы продолжайте оправдывать дятлов за рулем :)

Гость|05.08.2019 10:56|

Дятлов и не в такси много... Как с ними быть?.. Такие вот мы ур... ур... ура, товарисчи!!!

Гость|05.08.2019 11:01|

Гость писал(a):

Кому не нравится, как их возят в такси, в маршрутке или другом общественном транспорте. УВАЖАЕМЫЕ, ХОДИТЕ ТОГДА ПЕШКОМ!!!
Что ты несешь? Правила надо соблюдать, всем!

Гость|05.08.2019 11:12|

Это точно жрецы/таксисты).Обряд ，таксистский хоровод...

Гость|05.08.2019 11:13|

Причина одна - идиоты за рулем.

Имя: Гость
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