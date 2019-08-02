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Глас народа | Пензяки надеются, что десантники откажутся от опрометчивых поступков

02.08.2019|12:47
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Во вторник, 2 августа, пензенцы в социальной сети высказали предположение о том, что из-за плохой погоды десантники откажутся от опрометчивых поступков в День ВДВ.

«Каждый год так грустно, что сил нет... Как же хорошо, что сегодня холодно», - написал один из пользователей, пожелавший остаться неизвестным. По его мнению, мужчины в голубых беретах, ведущие себя некультурно на улицах, «оскверняют великое имя десантников».

«Не нужно обобщать, не все десантники бухают в общественных местах и плескаются в фонтанах», «По одному не нужно судить всех», - высказали свое мнение комментаторы.

«Почему, когда другие войска празднуют, их поведение никто не замечает, а День ВДВ еще не успел начаться, уже клеймо ставят!» - возмутился другой пользователь.

Многие горожане сошлись во мнении, что служившие имеют право отметить свой праздник, но в разумных пределах. Тем же, чье поведение оставляет желать лучшего, погода не помешает.

«Как бы там ни было, с праздником десантников!!» - заключили комментаторы.

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Гость|02.08.2019 13:27|

Интересно, полиция будет разгонять десантников, как она это делает с протестующими?

Гость|02.08.2019 13:29|

НЕ НАДЕЙТЕСЬ!

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