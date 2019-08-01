01.08.2019 | 15:33

В Неверкинском районе жители села Октябрьского вынуждены жить в условиях, когда вода подается по графику. Снимок объявления с указанием часов, в которые осуществляется водоснабжение, появился в Instagram в четверг, 1 августа.

Согласно графику пользоваться ресурсом сельчане могут утром с 5:00 до 8:00, днем с 12:00 до 15:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Также объявление призывает должников заплатить за воду.

«Может, какие-то села уже практикуют?» - задалась вопросом разместившая фото девушка.

У части пользователей, увидевших пост, сложившаяся ситуация вызвала возмущение. «Что за бардак! Как в послевоенные годы», «Ужас! Вода по графику. Может, уж по талонам», «Приплыли. Век нанотехнологий. Это просто позор», «Так априори быть не должно!» - выразили мнение они.

Другие читатели сообщили, что проблема нехватки воды для сел Пензенской области не редкость. «В Нижнеломовском районе село Новая Пятина. Помыться невозможно, не говоря о маленьких детях», «Хотя бы вода каждый день есть. У нас в деревне некоторым улицам вообще не хватает водоснабжения. Теперь воду включают по дням», «Моя мама живет в Белинском районе, каждое лето нет воды», - написали они.

Тема водоснабжения в пензенских селах неоднократно обсуждалась на заседаниях регионального правительства. Жители жаловались на многолетние проблемы с водой в летнее время: ее нет в трубах, а к обеду - и в колодцах.

Губернатор Иван Белозерцев отмечал, что выход в такой ситуации один - проводить экспертизу скважин и решать: уходить вниз на другую глубину или бурить новую и подключать к ней водовод. Также он поручал организовать подвоз воды.

Фото pixabay.com, daniya_raisovna_, instagram.com.