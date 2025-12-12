В какое время года дешевле делать ремонт?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь начать ремонт в квартире, но боюсь, что не хватит средств. Когда его дешевле всего делать?
Ответ специалиста
Обычно самый дешевый период для ремонта внутри помещений - зима и самое начало весны. На это есть свои причины:
- снижение цен у подрядчиков. Спрос на ремонт в холодное время года падает, люди реже начинают проекты. Бригады свободнее, поэтому чаще дают скидки;
- акции на стройматериалы. Крупные торговые сети устраивают распродажи, чтобы освободить склады для нового товара.
Наружные работы (фасады, крыша, балконы) дешевле делать в межсезонье, так как зимой создаются неблагоприятные условия, и специалисты завышают цену.
Больше всего денег на ремонт уходит летом. Это пик спроса, в который стоимость материалов и загруженность специалистов максимальны. Также неблагоприятное время - сентябрь-октябрь, из-за роста активности после отпусков.
Новости по теме
- В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт
- Названы несколько надежных способов разбудить мозг с утра
- Доктор Мясников назвал четыре правила стройности
- Как долго можно хранить мясо в морозилке?
- Доктор Мясников предложил россиянам лечиться мочой и захлебнуться водой
- Ремонт подземного перехода в Пензе: аукцион признали несостоявшимся
- Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?
- Россиян призвали носить при себе определенную сумму наличных
- УЖКХ дали месяц на починку канализации на ул. Совхоз-Техникум
- В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт
Последние новости
- Что означает выражение «за семью печатями»?
- «Собака на сене» - о ком так говорят и почему?
- Как долго можно хранить мясо в морозилке?
- Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?
- «БеСкорыстно» или «беЗкорыстно» - как правильно?
- «ЛаборАтория» или «лаборОтория» - как правильно?
- Почему не следует ставить кровать у окна?
- «ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?
- Можно ли стать выше, если висеть на турнике?
- Кого называют Плюшкиным и почему?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!