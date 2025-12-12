В какое время года дешевле делать ремонт?

12.12.2025 | 19:30

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь начать ремонт в квартире, но боюсь, что не хватит средств. Когда его дешевле всего делать?

Ответ специалиста

Обычно самый дешевый период для ремонта внутри помещений - зима и самое начало весны. На это есть свои причины:

- снижение цен у подрядчиков. Спрос на ремонт в холодное время года падает, люди реже начинают проекты. Бригады свободнее, поэтому чаще дают скидки;

- акции на стройматериалы. Крупные торговые сети устраивают распродажи, чтобы освободить склады для нового товара.

Наружные работы (фасады, крыша, балконы) дешевле делать в межсезонье, так как зимой создаются неблагоприятные условия, и специалисты завышают цену.

Больше всего денег на ремонт уходит летом. Это пик спроса, в который стоимость материалов и загруженность специалистов максимальны. Также неблагоприятное время - сентябрь-октябрь, из-за роста активности после отпусков.