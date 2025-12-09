Ремонт подземного перехода в Пензе: аукцион признали несостоявшимся

09.12.2025 | 20:39

Электронный аукцион по поиску подрядчика для капремонта подземного перехода на проспекте Победы, в районе ОАО «Электроприбор», признан несостоявшимся.

Конкурс проводился с 26 ноября по 4 декабря на портале госзакупок, за это время поступила только 1 заявка, соответствовавшая требованиям. Претендент предложил выполнить работы за начальную (максимальную) стоимость - 28 млн 256 тыс. 500 рублей. Сделать все необходимо было до 31 июля 2026 года.

8 декабря комиссия рассмотрела документы и одобрила предложение, но, так как больше никто не заявился, торги пришлось признать несостоявшимися.

К обновлению подземного перехода приступили в 2023-м, изначально планируя закончить работу в сентябре того же года. Однако позже срок перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки доставки стройматериалов.

Затем выяснилось, что специалистам помешали воды неизвестного происхождения. В проектно-сметную документацию нужно было внести изменения. Все это стало причиной очередного смещения сроков: ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестного выполнения работ и принялась искать нового. В конце концов в управлении ЖКХ пообещали завершить работы до конца 2025 года.

Потом стало известно, что на ремонте подземного перехода городской бюджет потерял 7 млн рублей: подрядчик получил аванс. Администрация Пензы обратилась в суд, где иск поддержали, однако, по данным депутата гордумы Алексея Шуварина на середину июня, в отношении фирмы запущена процедура ликвидации, а значит, денег город не увидит.

В июле управление ЖКХ инициировало аукцион по поиску подрядчика, который согласился бы доделать капремонт за 25 млн 104 тыс. 403 рубля, но желающих не нашлось и торги признали несостоявшимися.