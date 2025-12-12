В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт

В Пензе завершили ремонт в приемном отделении хирургического корпуса областной больницы имени Н. Н. Бурденко (улица Лермонтова, 28).
Работы длились 3 недели, уточнили в медучреждении. За это время заштукатурили и покрасили стены коридора, привели в порядок кабинеты врачей, частично заменили линолеум и коммуникации.
В нескольких отделениях стационара работы продолжаются.
В планах - текущий ремонт подвала, где расположены подсобные помещения для хозяйственных нужд.
Летом прошлого года в медучреждении выполнили косметический ремонт двух операционных хирургического отделения.
Обновление включало грунтование, шпаклевку и покраску стен. Кроме того, специалисты установили 5 новых дверей и 2 кондиционера.
