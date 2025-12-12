Общество

В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт

Печать
Telegram

В Пензе завершили ремонт в приемном отделении хирургического корпуса областной больницы имени Н. Н. Бурденко (улица Лермонтова, 28).

В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт

Работы длились 3 недели, уточнили в медучреждении. За это время заштукатурили и покрасили стены коридора, привели в порядок кабинеты врачей, частично заменили линолеум и коммуникации.

В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт

В нескольких отделениях стационара работы продолжаются.

В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт

В планах - текущий ремонт подвала, где расположены подсобные помещения для хозяйственных нужд.

В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт

Летом прошлого года в медучреждении выполнили косметический ремонт двух операционных хирургического отделения.

Обновление включало грунтование, шпаклевку и покраску стен. Кроме того, специалисты установили 5 новых дверей и 2 кондиционера.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото больницы Бурденко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети