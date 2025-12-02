В ноябре уборкой города занимались около 17 500 пензенцев

02.12.2025 | 19:46

В Пензе подвели итоги ноябрьского месячника по благоустройству, проводившегося с 1-го по 29-е число. В нем приняли участие около 17 500 человек.

За этот период было убрано более 20 000 кв. м территорий, 1 346 контейнерных площадок, ликвидировано 208 свалок, вывезено свыше 3 700 кубометров мусора, уточнили в городской администрации.

Участники экологических мероприятий очищали улицы, кладбища, зеленые зоны, дворы многоквартирных домов, а также участки, прилегающие к предприятиям и учреждениям.

«На этом мероприятия по наведению порядка мы не заканчиваем. «Пензавтодор» продолжит работу в круглосуточном режиме. Районные администрации, тоже не расслабляемся», - дал поручения глава города Олег Денисов.

С 1 декабря во всем регионе стартовал декабрьский месячник по благоустройству, который продлится вплоть до 31-го числа.