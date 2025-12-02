Общество

В ноябре уборкой города занимались около 17 500 пензенцев

Печать
Telegram

В Пензе подвели итоги ноябрьского месячника по благоустройству, проводившегося с 1-го по 29-е число. В нем приняли участие около 17 500 человек.

За этот период было убрано более 20 000 кв. м территорий, 1 346 контейнерных площадок, ликвидировано 208 свалок, вывезено свыше 3 700 кубометров мусора, уточнили в городской администрации.

Участники экологических мероприятий очищали улицы, кладбища, зеленые зоны, дворы многоквартирных домов, а также участки, прилегающие к предприятиям и учреждениям.

«На этом мероприятия по наведению порядка мы не заканчиваем. «Пензавтодор» продолжит работу в круглосуточном режиме. Районные администрации, тоже не расслабляемся», - дал поручения глава города Олег Денисов.

С 1 декабря во всем регионе стартовал декабрьский месячник по благоустройству, который продлится вплоть до 31-го числа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети