Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка

Со среды, 19 ноября, исполнять обязанности главы Кузнецка вместо Сергея Златогорского, который решил уйти в отставку, будет Виктор Агафонов.
В минувшую пятницу Агафонов был назначен на должность первого заместителя главы администрации города.
«Виктор Николаевич - коренной кузнечанин, молодой, 42 года. Большой опыт работы в муниципальном управлении. Прошу любить и жаловать. И помогать», - заявил Златогорский на своей последней планерке в понедельник, 17 ноября.
Сергей Златогорский руководил городом на протяжении 13 с половиной лет и решил завершить деятельность по личным обстоятельствам.
Последним его рабочим днем станет 18-е число.
Новости по теме
- Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
- «Кукольный дом» в Пензе почти год работает без худрука
- У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель
- Экс-начальник управления Росгвардии стал зампредом Счетной палаты
- Назначен новый зампред правительства Пензенской области
- Прокурором Камешкирского района стала Жанна Тюнина
- В Малосердобинский район назначили нового прокурора
- Губернатор прокомментировал смену глав двух районов области
- Сергей Балакин будет руководить Малосердобинским районом
Последние новости
- Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
- У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- Экс-начальник управления Росгвардии стал зампредом Счетной палаты
- Вадиму Супикову поступила благодарность от СНТ «Пригородное-1»
- Вадим Супиков помог пензенцам решить проблему с освещением
- Глава Кузнецка упрекнул подчиненных в безынициативности
- Губернатор опубликовал фото из больницы
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!