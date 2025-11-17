Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка

17.11.2025 | 14:01

Со среды, 19 ноября, исполнять обязанности главы Кузнецка вместо Сергея Златогорского, который решил уйти в отставку, будет Виктор Агафонов.

В минувшую пятницу Агафонов был назначен на должность первого заместителя главы администрации города.

«Виктор Николаевич - коренной кузнечанин, молодой, 42 года. Большой опыт работы в муниципальном управлении. Прошу любить и жаловать. И помогать», - заявил Златогорский на своей последней планерке в понедельник, 17 ноября.

Сергей Златогорский руководил городом на протяжении 13 с половиной лет и решил завершить деятельность по личным обстоятельствам.

Последним его рабочим днем станет 18-е число.