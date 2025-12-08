Глава Пензы поручил убрать кормушки из пластиковых бутылок

08.12.2025 | 16:58

Глава Пензы Олег Денисов поручил избавить городские зоны отдыха от кормушек из пластиковых бутылок. Эту тему чиновник поднял при обсуждении благоустройства на совещании в понедельник, 8 декабря.

Кормушки нужно не просто убрать, а заменить на другие, уточнил Олег Денисов.

«В свое время в школе на уроках труда мы мастерили деревянные кормушки. По-моему, это хорошая практика, доброе дело. Можно даже конкурс устроить на самую лучшую», - поделился мыслями глава Пензы.

В числе зон, где нужно заменить кормушки из бутылок, он в первую очередь назвал Олимпийскую аллею, сообщили в мэрии.