Глава Пензы поручил убрать кормушки из пластиковых бутылок

Глава Пензы Олег Денисов поручил избавить городские зоны отдыха от кормушек из пластиковых бутылок. Эту тему чиновник поднял при обсуждении благоустройства на совещании в понедельник, 8 декабря.

Кормушки нужно не просто убрать, а заменить на другие, уточнил Олег Денисов.

«В свое время в школе на уроках труда мы мастерили деревянные кормушки. По-моему, это хорошая практика, доброе дело. Можно даже конкурс устроить на самую лучшую», - поделился мыслями глава Пензы.

В числе зон, где нужно заменить кормушки из бутылок, он в первую очередь назвал Олимпийскую аллею, сообщили в мэрии.

