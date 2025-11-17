Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка

17.11.2025 | 13:54

Глава Кузнецка Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 17 ноября, заявил, что оставляет свой пост.

«Сегодня провел последнюю планерку в должности главы города. Я принял решение свою работу в городе завершить по личным обстоятельствам», - сообщил он. Сергей Златогорский уточнил, что данное решение согласовано с губернатором.

«Сегодня и завтра - мои последние рабочие дни. Со среды - Виктор Николаевич Агафонов», - уточнил глава города.

Златогорский напомнил, что проработал в должности 13,5 года.

«Пришел сюда не в самое простое время. Город был не в самой стабильной ситуации, была кадровая чехарда. Передо мной за 4 года сменилось 3 главы, город был на контроле у областных властей, было неудовольствие ситуацией. В такой ситуации я сюда пришел», - рассказал глава Кузнецка.

По его словам, обстановку со временем удалось стабилизировать и по многим позициям по области Кузнецк сейчас в числе лидеров.

«Это давалось непросто. Город специфический, и должность специфическая. Это единственное муниципальное образование, где почти 80 000 народу напрямую вываливает на главу. В сельских районах есть сельсоветы, сельские, поселковые администрации. В Пензе есть районные администрации. В Заречном - как у нас, но там народу поменьше и штат администрации побольше», - поделился мнением Сергей Златогорский.

Он признался, что ему приходилось «впахивать от души, где-то на износ».

«Отпуска сам себе прощал... Это все, конечно, и выматывало, и не способствует укреплению здоровья. Форс-мажоры типа прошлогоднего провала в Западном микрорайоне мне лет 5 жизни стоили... Я и устал, и есть некоторые другие вопросы, которыми надо позаниматься в личном плане. Можно было бы еще поупираться, но задач все больше, борозда все глубже... Не надо доходить до того, когда в эту борозду ляжешь. Надо передать эстафету на ходу, по-спортсменски, молодому руководителю», - отметил глава Кузнецка.

Завершая мысль, Сергей Златогорский процитировал стихотворение Андрея Дементьева:

Как важно вовремя уйти.

Уйти,

Пока ревут трибуны.

И уступить дорогу юным,

Хотя полжизни впереди.

На это надо много сил -

Уйти

Под грустный шепот судей.

Уйти,

Покуда не осудят

Те, кто вчера боготворил.

И лишь соперник твой поймет,

Сорвав удачливые кеды,

Что был великою победой

Тот неожиданный уход.