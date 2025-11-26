Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами

Плитка на тротуаре напротив памятника героям блокадного Ленинграда (на пересечении улиц Мира и Ленинградской) так и лежит волнами, написала жительница Пензы в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.
«Сделали криво, потом переделали. Стало уже не совсем плохо, а просто плохо. И что теперь? И так сойдет?.. Плитка пошла волнами. Перепад в одном месте такой, что вечером я, не разглядев, наступила и на секунду потеряла равновесие», - пожаловалась пензячка.
На этом участке долго вели ремонтные работы ресурсники. По словам жителей Западной Поляны, коммунальщики «сначала копали в одном месте, а потом сделали еще несколько разрытий».
Некоторое время основная яма у дороги была заброшена. «По каким-то причинам ее не закапывали, потом наконец закопали, но рядом так ничего и не благоустроили. А это единственный путь для школьников, которые идут из лицея № 55 домой. Здесь располагается пешеходный переход. В результате дети вынуждены ходить по грязи, растаскивая ее по тротуару и неся с собой в лицей», - сообщал один из читателей PenzaInform.ru.
В конце концов дорожку восстановили, уложив снятую ранее плитку, однако она тут же просела. Невооруженным глазом были видны две колеи, будто от проезда коммунальной техники.
Вскоре коммунальщики переделали работу, устранив просадку. Однако результат оказался недолговечным.
