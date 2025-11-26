Сетевое издание|18+|Среда|26 ноя 2025|14:47
Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами

Плитка на тротуаре напротив памятника героям блокадного Ленинграда (на пересечении улиц Мира и Ленинградской) так и лежит волнами, написала жительница Пензы в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами

«Сделали криво, потом переделали. Стало уже не совсем плохо, а просто плохо. И что теперь? И так сойдет?.. Плитка пошла волнами. Перепад в одном месте такой, что вечером я, не разглядев, наступила и на секунду потеряла равновесие», - пожаловалась пензячка.

Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами

На этом участке долго вели ремонтные работы ресурсники. По словам жителей Западной Поляны, коммунальщики «сначала копали в одном месте, а потом сделали еще несколько разрытий».

Некоторое время основная яма у дороги была заброшена. «По каким-то причинам ее не закапывали, потом наконец закопали, но рядом так ничего и не благоустроили. А это единственный путь для школьников, которые идут из лицея № 55 домой. Здесь располагается пешеходный переход. В результате дети вынуждены ходить по грязи, растаскивая ее по тротуару и неся с собой в лицей», - сообщал один из читателей PenzaInform.ru.

Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами

В конце концов дорожку восстановили, уложив снятую ранее плитку, однако она тут же просела. Невооруженным глазом были видны две колеи, будто от проезда коммунальной техники.

Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами

Вскоре коммунальщики переделали работу, устранив просадку. Однако результат оказался недолговечным.

