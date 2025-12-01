Общество

В Пензенской области стартовал зимний месячник по благоустройству

В понедельник, 1 декабря, в Пензенской области стартовал месячник по благоустройству и подготовке населенных пунктов к Новому году. Соответствующий указ в этот же день подписал губернатор Олег Мельниченко.

Руководителям органов местного самоуправления и разных предприятий рекомендуется продолжить еженедельно проводить санитарные пятницы по уборке подведомственных территорий, расчищать прибордюрные полосы, мосты и придомовые участки от грязи и пыли.

В случае изменения погодных условий необходимо своевременно убирать наледь и снег, обеспечивая выезд спецтехники в 3:00.

Кроме того, следует украсить населенные пункты иллюминацией, определить места для проведения массовых мероприятий, создав там праздничную атмосферу.

Работы должны продолжаться вплоть до 31 декабря.

Предыдущий месячник по благоустройству и санитарной очистке проводился в регионе с 1 по 29 ноября.

