В Пензенской области стартовал зимний месячник по благоустройству

В понедельник, 1 декабря, в Пензенской области стартовал месячник по благоустройству и подготовке населенных пунктов к Новому году. Соответствующий указ в этот же день подписал губернатор Олег Мельниченко.
Руководителям органов местного самоуправления и разных предприятий рекомендуется продолжить еженедельно проводить санитарные пятницы по уборке подведомственных территорий, расчищать прибордюрные полосы, мосты и придомовые участки от грязи и пыли.
В случае изменения погодных условий необходимо своевременно убирать наледь и снег, обеспечивая выезд спецтехники в 3:00.
Кроме того, следует украсить населенные пункты иллюминацией, определить места для проведения массовых мероприятий, создав там праздничную атмосферу.
Работы должны продолжаться вплоть до 31 декабря.
Предыдущий месячник по благоустройству и санитарной очистке проводился в регионе с 1 по 29 ноября.
Новости по теме
- Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами
- Добавляю в ведро несколько капель: теперь полы сияют и никаких разводов
- Обычный лавровый лист поможет в эффективно очистить ковры в квартире
- В Пензе неизвестные свалили грунт на парковку стадиона «Снежинка»
- Пешеходная зона в Арбекове превращается в свалку
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
- В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- В районе памятника блокадникам просела недавно уложенная плитка
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
Последние новости
- 2 декабря в Пензенской области будет облачно и без осадков
- Оформить горячее питание для детей бойцов СВО можно на «Госуслугах»
- Еще двум ветеранам СВО выдали адаптивную одежду
- В Пензе «Т Плюс» представила студентам книгу «ЭнергоАрмия»
- Квартира недели в «Созвездии»: выгода в полмиллиона рублей
- В первую неделю зимы погода в Пензенской области будет осенней
- Опубликован декабрьский график перечисления пенсий и пособий
- На площади Ленина начали устанавливать инсталляции «2026»
- Стало известно, кто и как чаще всего заражается ВИЧ в регионе
- В Пензе провели пробный пуск иллюминации на главной елке
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!