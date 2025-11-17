Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного

В Заречном пост заместителя главы города займет участник СВО Андрей Степанов. Он будет отвечать за патриотическое воспитание, молодежную политику и спорт.
Кадровый вопрос обсуждался на рабочей встрече руководителя ЗАТО Алексея Костина и губернатора Олега Мельниченко. Об итогах последний рассказал на своих страницах в соцсетях.
«Он достойно выполнял боевые задачи на СВО, а также руководил Центром патриотического воспитания города Заречного. Уверен, что его опыт, инициативность, неравнодушие и грамотный подход к делу будут востребованы на муниципальной службе», - заявил глава региона, имея в виду Андрея Степанова.
Ранее другой участник СВО, Артем Николаев, был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Он курирует молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».
Еще один боец, Даниил Кошлаков, получивший несколько ранений на СВО, в том числе тяжелое, стал заместителем председателя Пензенской городской думы на постоянной основе.
