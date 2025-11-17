Политика

Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного

Печать
Telegram

В Заречном пост заместителя главы города займет участник СВО Андрей Степанов. Он будет отвечать за патриотическое воспитание, молодежную политику и спорт.

Кадровый вопрос обсуждался на рабочей встрече руководителя ЗАТО Алексея Костина и губернатора Олега Мельниченко. Об итогах последний рассказал на своих страницах в соцсетях.

«Он достойно выполнял боевые задачи на СВО, а также руководил Центром патриотического воспитания города Заречного. Уверен, что его опыт, инициативность, неравнодушие и грамотный подход к делу будут востребованы на муниципальной службе», - заявил глава региона, имея в виду Андрея Степанова.

Ранее другой участник СВО, Артем Николаев, был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Он курирует молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».

Еще один боец, Даниил Кошлаков, получивший несколько ранений на СВО, в том числе тяжелое, стал заместителем председателя Пензенской городской думы на постоянной основе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети