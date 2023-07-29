В Пензенской области ликвидируют одно из министерств

На сайте правительства Пензенской области размещен проект постановления о ликвидации регионального министерства внутренней и информационной политики.
В соответствии с документом полномочия ликвидируемого министерства передаются правительству Пензенской области.
Сотрудников уведомят об увольнении в связи с упразднением государственного органа, а госконтракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг расторгнут.
В проекте также говорится о создании ликвидационной комиссии, которая проведет все необходимые организационно-штатные мероприятия.
Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.
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