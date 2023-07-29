В Пензенской области ликвидируют одно из министерств

29.07.2023 | 09:43

На сайте правительства Пензенской области размещен проект постановления о ликвидации регионального министерства внутренней и информационной политики.

В соответствии с документом полномочия ликвидируемого министерства передаются правительству Пензенской области.

Сотрудников уведомят об увольнении в связи с упразднением государственного органа, а госконтракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг расторгнут.

В проекте также говорится о создании ликвидационной комиссии, которая проведет все необходимые организационно-штатные мероприятия.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.