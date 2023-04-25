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Политика

Председатель Заксобра Вадим Супиков провел прием граждан

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В понедельник, 24 апреля, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей избирательного округа № 1.

Большинство из них касались проблем ЖКХ и благоустройства дворов. Весной активно идет работа по приведению в порядок детских и спортивных площадок, территорий зон отдыха у жилых домов, уборке прошлогодней листвы и мусора.

Просьбы о завозе песка на детские площадки поступили от активных жителей улиц Антонова, Фабричной, Тарханова, Розы Люксембург, Марата, Ново-Приютской, Верещагина, Бумажников, 3-го Фестивального проезда, 2-й улицы Кошевого.

Появятся две песочницы на детских площадках на улице Омской и в 2-м Поимском проезде. Будет завезен грунт для разбивки газона на территории школы № 35. По мере поступления асфальтовой крошки запланирована отсыпка придомовой территории у дома № 2 в Складском переулке.

Председатель ТСЖ «Восход» поднял тему строительства спортивной площадки во дворе дома № 5 на улице Толстого. По данному обращению будет подготовлен депутатский запрос главе города Пензы Александру Басенко.

Председатель уличного комитета попросил Вадима Супикова оказать содействие в восстановлении круглосуточной работы водоразборной колонки в 2-м Активном проезде. Заявка от жителей с 4 апреля остается без ответа.

Исполнительный директор областного координационного совета по научно-техническому творчеству молодежи, ведущий инженер - руководитель группы научно-исследовательского отдела НИИФИ, доцент кафедры «Технология машиностроения» ПГУ в беседе с Вадимом Супиковым поднял вопрос об усилении внимания к ветеранским организациям и повышении их роли в жизни и деятельности трудовых коллективов на промышленных предприятиях.

Также депутату поступили две просьбы помочь в трудоустройстве. Заявительницам было предложено направить резюме, чтобы рассмотреть варианты решения проблемы.

Кроме того, по поручению спикера регионального парламента с юристом будет проработан вопрос о возможности улучшения жилищных условий ребенка-сироты с инвалидностью.

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Источник — фото www.zspo.ru
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