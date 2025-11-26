Обнародован график приема участников СВО и их семей в декабре

26.11.2025 | 12:55

Администрация Пензы опубликовала график приема участников СВО и членов их семей в декабре.

Встречи проведут в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129. Посетителей ждут по четвергам, 4, 11, 18 и 25 декабря, в 15:00.

Нужно предварительно записаться на прием по телефону 46-08-40. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.