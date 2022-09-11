В Пензенской области свои голоса на выборах отдали 48% избирателей

11.09.2022 | 18:32

Избирательная комиссия Пензенской области обнародовала число избирателей, принявших участие в выборах депутатов регионального Законодательного собрания на 18:00 воскресенья, 11 сентября.

Свои голоса уже отдали 497 тыс. 893 человека. Это 48,49% избирателей.

В регионе работают 1 032 избирательных участка. Свои двери они закроют в 20:00. После этого начнется подсчет голосов.

Кандидатов на выборы выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Также пензенцы отдают голоса за кандидатов по восемнадцати одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой работает горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

Обратиться можно по телефонам: 8 (8412) 68-16-23, 68-16-72, - а также по электронной почте upch58@mail.ru и через сайт уполномоченного https://ombudsmanpnz.ru/napravit-obrashchenie.