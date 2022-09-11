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Политика

В Пензенской области свои голоса на выборах отдали 48% избирателей

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Избирательная комиссия Пензенской области обнародовала число избирателей, принявших участие в выборах депутатов регионального Законодательного собрания на 18:00 воскресенья, 11 сентября.

Свои голоса уже отдали 497 тыс. 893 человека. Это 48,49% избирателей.

В регионе работают 1 032 избирательных участка. Свои двери они закроют в 20:00. После этого начнется подсчет голосов.

Кандидатов на выборы выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Также пензенцы отдают голоса за кандидатов по восемнадцати одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой работает горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

Обратиться можно по телефонам: 8 (8412) 68-16-23, 68-16-72, - а также по электронной почте upch58@mail.ru и через сайт уполномоченного https://ombudsmanpnz.ru/napravit-obrashchenie.

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Гость||

зачем?

Гость||

не понимаю зачем я должен помогать делать карьеру каким то толстым важным челам которые просто хотят повысить свой статус

Гость||

Точно 48%? Какой народ у нас активный!!!

Гость||

Бюджетников согнали

Гость||

Согнали,ещё в пятницу...

Гость||

Вот где в городах и краях проголосовали до 10%,там верю...

Гость||

студентов заставили голосовать раньше при этом второй бланк им не выдавали а это уже пахнет мошенничеством и подтасовкой

Гость||

мало того их заставили не на своём участке голосовать и открепится едресня всяческие пытается нужного кандидата пропихнуть

Гость||

Гость писал(а):

> студентов заставили голосовать раньше при этом второй бланк им не выдавали

> а это уже пахнет мошенничеством и подтасовкой

Твои выдумки

Гость||

Гость писал(а):

> мало того их заставили не на своём участке голосовать и открепится едресня

> всяческие пытается нужного кандидата пропихнуть

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(а):

> мало того их заставили не на своём участке голосовать и открепится едресня

> всяческие пытается нужного кандидата пропихнуть

Либерастня бьется в истерике

Гость||

За Ивана сильнее шли


Имя: Гость
Комментарий:

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