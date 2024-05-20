Глава кабмина Николай Симонов станет почетным гражданином Пензы

20.05.2024 | 17:14

Председателю регионального правительства Николаю Симонову планируют присвоить звание почетного гражданина г. Пензы.

Соответствующая инициатива была рассмотрена на заседании комиссии гордумы в понедельник, 20 мая.

«За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственное отношение к делу, плодотворную трудовую и общественную деятельность, активное участие в реализации национальных проектов, значительный личный вклад в сохранение и укрепление промышленного сектора и социально-экономическое развитие города Пензы», - говорится в пояснительной записке.

Депутаты поддержали инициативу, однако окончательное решение будет принято только на ближайшей сессии.

Согласно положению «О почетном гражданине города Пензы», носитель этого звания среди прочего имеет право:

- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);

- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;

- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;

- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.