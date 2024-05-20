Глава кабмина Николай Симонов станет почетным гражданином Пензы

Председателю регионального правительства Николаю Симонову планируют присвоить звание почетного гражданина г. Пензы.
Соответствующая инициатива была рассмотрена на заседании комиссии гордумы в понедельник, 20 мая.
«За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственное отношение к делу, плодотворную трудовую и общественную деятельность, активное участие в реализации национальных проектов, значительный личный вклад в сохранение и укрепление промышленного сектора и социально-экономическое развитие города Пензы», - говорится в пояснительной записке.
Депутаты поддержали инициативу, однако окончательное решение будет принято только на ближайшей сессии.
Согласно положению «О почетном гражданине города Пензы», носитель этого звания среди прочего имеет право:
- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);
- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;
- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;
- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;
- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀