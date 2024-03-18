Александр Синюков о выборах: Зеленки и коктейлей Молотова не было

18.03.2024 | 09:28

С момента объявления выборов Президента РФ и до окончания голосования в Пензенский избирком поступило 47 обращений. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил его председатель Александр Синюков.

За три дня голосования обращений оказалось как никогда мало, по одному в день. По словам Александра Синюкова, это были не жалобы, а вопросы технического характера.

Например, один избиратель, находящийся в Самаре, не прикрепился к участку, он звонил узнать, как ему проголосовать. Еще один случай касался голосования на дому: соцработнику поступила заявка на такое голосование, но, как оказалось, люди не хотели. Третий случай - уточнение персональных данных в списке избирателей и на портале госуслуг.

«Если сопоставлять с 2018 годом, то тогда голосовали один день, сейчас три дня. Тогда явка была 73,75%, за проголосовали 79,98%.

Явка и активность (в 2024-м. - Прим. ред.) была налицо, такого никогда не было ни в Пензе, ни в трех городских округах, ни в сельских районах. Кампания проходила в сложных условиях, и одним из элементов, к сожалению, были спланированные вандальные действия на участках: зеленка, краска, газовые баллончики, коктейль Молотова... Слава тебе господи, на территории Пензенской области за все три дня таких действий не было», - констатировал Синюков.

Он отметил, что добрые слова надо сказать в адрес правоохранительных органов, которые не только смогли обеспечить безопасность на участках, но и предприняли профилактические меры, чтобы таких ситуаций, какие были указаны выше, не произошло.

«Вся избирательная документация цела, все технологическое оборудование в порядке, все бюллетени сохранены и находятся на хранении», - подчеркнул председатель избиркома.

Выборы Президента России проходили 15, 16 и 17 марта. Большинство жителей региона отдали предпочтение действующему Президенту РФ Владимиру Путину. За него проголосовали 745 340 жителей региона, или 89,97%. У Николая Харитонова (КПРФ) - 4,05% (33 525 голосов), у Владислава Даванкова («Новые люди») - 2,51% (20 816), у Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 2,33% (19 296).