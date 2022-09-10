Избиратели могут обратиться к омбудсмену Пензенской области

В дни выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области и представительных органов муниципальных образований в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой работает горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.
Об этом омбудсмен напоминает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 (8412) 68-16-23, 68-16-72.
Также прием обращений ведется по электронной почте upch58@mail.ru и через сайт уполномоченного https://ombudsmanpnz.ru/napravit-obrashchenie.
Голосование стартовало в пятницу, 9 сентября, и завершится 11-го в 20:00. По итогам первого дня выборов волеизъявление сделали 223 822 человека, что составляет 21,81% общего числа граждан, имеющих право голоса.
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