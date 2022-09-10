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Общество

Избиратели могут обратиться к омбудсмену Пензенской области

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В дни выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области и представительных органов муниципальных образований в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой работает горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

Об этом омбудсмен напоминает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 (8412) 68-16-23, 68-16-72.

Также прием обращений ведется по электронной почте upch58@mail.ru и через сайт уполномоченного https://ombudsmanpnz.ru/napravit-obrashchenie.

Голосование стартовало в пятницу, 9 сентября, и завершится 11-го в 20:00. По итогам первого дня выборов волеизъявление сделали 223 822 человека, что составляет 21,81% общего числа граждан, имеющих право голоса.

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Гость||

А толку-то? Туда дуй-оттуда х..!

Гость||

Где была эта полномочнная по правам человека в Пензенской области Елена Рогова при введении масочного режима и массового нарушения прав человека Когда людей уволЬняли за то что они не хотели вакцинироваться! ПУСТЬ ОТВЕТИТ- ГДЕ ОНА БЫЛА?

Гость||

Гость писал(a):

Где была эта полномочнная по правам человека в Пензенской области Елена Рогова при введении масочного режима
Нет здесь нарушения прав человека. Скачи отсед.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Нормально украл чужое изобретение, идею и требует законной выдачи

> удостоверения инженера-исследователя?!

=====

Кстати, уже более 30 лет веду переписку с этим проклятым ВЭИ

(которого опередил на конкурсе в Женеве в 1996-м),

министерством образования и администрацией

аж самого Президента, требуя законной

выдачи удостоверения инженера-

исследователя успешному

аспиранту.

Эти российские умники постоянно отписываются

клоунскими приколами. Выбрали,

вблд...ть

Гость||

Бесполезно к роговой обращаться на ничего не сделает.

Гость||

11:04- похмелись и почитает трудовой кодекс. Хотя тебе это уже не поможет.

Гость||

Она молчала когда людей увольняли за отказ вакцинироваться! Это правда!

Гость||

почему эти кандидаты только портреты свои развесили, а программу и что-то о своих планах засекретили, никто ниче не озвучил, значит не собираются для города ничего делать, а только свои темные делишки мутмть, пользуясь положением, типа тощева, фейк- банкрота наглого!

Гость||

". Скачи отсед"

кури дудку у хозяина

Гость||

А почему именно Рогову назначали на эту блатную должность ни кто не подскажет?

Гость||

Че не знаешь как у нас на должности назначают?

Гость||

10.09.2022 11:29- оживел смотрика похмелился родимый голосок прорезалси!

Гость||

Гость писал(a):

11:04- похмелись и почитает трудовой кодекс. Хотя тебе это уже не поможет.
Масочный режим не противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации. Сказано тебе - скачи отсед.

Гость||

А уволнение за отказ вакцинироваться тоже не противоречит НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙ ТЕМУ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО КОММЕНТАРИИ ПЬЯНЬ!

Гость||

Гость писал(a):

А уволнение за отказ вакцинироваться тоже не противоречит
В отдельных случаях вакцинация обязательна и придумано это много раньше ковида.

Гость писал(a):

НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙ ТЕМУ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО КОММЕНТАРИИ ПЬЯНЬ!
Пьянь - ты. Подзаборный свистун.


Имя: Гость
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