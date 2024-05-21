Сетевое издание|18+|Вторник|21 мая 2024|11:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

Прокурором Пензенской области назначен Дмитрий Горшков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 20 мая, Президент РФ Владимир Путин назначил нового прокурора Пензенской области.

Предыдущий глава регионального ведомства Алексей Павлов скончался 15 ноября 2023 года. Приказом генпрокурора исполнение обязанностей руководителя было возложено на Александра Лейзенберга.

«Назначить на 5-летний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе главы государства. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее кандидатуру Дмитрия Горшкова рассмотрели и одобрили сенаторы Совета Федерации.

Дмитрий Николаевич Горшков родился в 1973 году в городе Липецке. В 1997-м окончил юридический факультет Воронежского государственного университета и начал работать в органах прокуратуры в родном городе.

С 2014 по 2022 год занимал пост зампрокурора Владимирской области. Последнее место работы - прокурор Ненецкого автономного округа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото прокуратуры Ненецкого АО
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте