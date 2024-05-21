Прокурором Пензенской области назначен Дмитрий Горшков

21.05.2024 | 10:05

В понедельник, 20 мая, Президент РФ Владимир Путин назначил нового прокурора Пензенской области.

Предыдущий глава регионального ведомства Алексей Павлов скончался 15 ноября 2023 года. Приказом генпрокурора исполнение обязанностей руководителя было возложено на Александра Лейзенберга.

«Назначить на 5-летний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе главы государства. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее кандидатуру Дмитрия Горшкова рассмотрели и одобрили сенаторы Совета Федерации.

Дмитрий Николаевич Горшков родился в 1973 году в городе Липецке. В 1997-м окончил юридический факультет Воронежского государственного университета и начал работать в органах прокуратуры в родном городе.

С 2014 по 2022 год занимал пост зампрокурора Владимирской области. Последнее место работы - прокурор Ненецкого автономного округа.