Пензенский губернатор посетил Китай в составе делегации РФ

16.05.2024 | 15:51

Губернатор Пензенской области посетил Пекин в составе делегации РФ, которую возглавляет Владимир Путин.

Государственный визит в КНР стал для Президента России первой зарубежной поездкой после вступления в должность по итогам мартовских выборов.

«Комментируя рабочую поездку, губернатор подчеркнул, что КНР является важнейшим стратегическим партнером Российской Федерации. Пензенская область развивает и укрепляет сотрудничество с Китайской Народной Республикой», - сообщили в региональном правительстве.

Китай занимает первое место среди стран - импортеров товаров в Пензенскую область. В то же время на КНР приходится более 11% общей доли экспорта.

За 2023 год внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 63% по сравнению с 2022-м. Экспорт вырос почти вдвое, импорт - примерно на 60%.