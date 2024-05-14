Стала известна кандидатура нового прокурора Пензенской области

14.05.2024 | 11:06

В понедельник, 13 мая, в Совете Федерации рассмотрели кандидатуру Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области.

Предыдущий глава регионального ведомства Алексей Павлов скончался 15 ноября 2023 года. Приказом генпрокурора исполнение обязанностей руководителя было возложено на Александра Лейзенберга.

Дмитрий Николаевич Горшков родился в 1973 году в городе Липецке. В 1997-м окончил юридический факультет Воронежского государственного университета и начал работать в органах прокуратуры в родном городе.

С 2014 по 2022 год занимал пост зампрокурора Владимирской области. На данный момент - прокурор Ненецкого автономного округа.

Сенаторы одобрили кандидатуру Дмитрия Горшкова. Соответствующее заключение будет направлено председателю Совфеда Валентине Матвиенко для информирования Президента РФ, сообщается на сайте федерального органа власти.