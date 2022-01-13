Политика

Пензенского губернатора стали чаще упоминать в соцсетях

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оказался главой региона, которого реже всего упоминают в социальных сетях в эмоционально окрашенном контексте. Это следует из рейтинга, подготовленного экспертами Центра политической конъюнктуры по итогам декабря 2021 года.

За месяц Олега Мельниченко упомянули в социальных сетях 12 229 раз (на 4 349 раза больше, чем в ноябре). По этому показателю он занял 36-ю строчку рейтинга глав регионов. В ноябре пензенский губернатор был 52-м из 85, в октябре - 51-м, в сентябре - 35-м, в августе - 29-м.

По словам авторов исследования, декабрь оказался рекордным по числу упоминаний. Значительно выросла доля как позитивных, так и негативных сообщений.

Первое место по упоминаемости в декабре занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (386,3 тыс.), второе - мэр Москвы Сергей Собянин (223,6 тыс.), третье - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (60,3 тыс.).

Негативными для Олега Мельниченко были лишь 2,12% упоминаний. По этому показателю он, как и в ноябре (тогда было 1,24%), замкнул рейтинг.

Доля позитивных сообщений составила 2,55% (в ноябре было 1,07%), что позволило пензенскому губернатору стать предпоследним в рейтинге по этому показателю.

Прогресс позитива - 1,49%, негатива - 0,87%.

«В 2021 году фиксируется постепенный рост упоминаемости глав регионов, который все меньше коррелирует с интенсивностью коронавирусной повестки. Если весной - летом 2020 года россияне в основном упоминали руководителей регионов в контексте пандемии, то теперь внимание уделяется внутрирегиональным вопросам», - считают авторы исследования.

Они также утверждают, что социальные сети все чаще используются главами регионов для борьбы с негативом. Этот тренд сохранится и в 2022 году.

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Источник — cpkr.ru
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Гость||

не о чем, скучно

Гость||

Вчера несколько тысяч детей были эвакуированы! Губернатор даже бровью не повёл! Ни слова!Решал, как купола расписывать. Поэтому и упоминаем. В голове не укладывается!

Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Это кто на фото?

Гость||

А угадай с трёх стопок, кто?

Гость||

Жаль, что десятки моих обращений не принесли никаких результатов!? Одни дежурные отписки, не решающие проблемы?!

Гость||

Потому что ругают, обещалкин ))

Гость||

Гость писал(a):

Это кто на фото?
бывший собеседник Святого Петра

Имя: Гость
Комментарий:

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