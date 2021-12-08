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Политика

Пензенцы стали реже ругать или хвалить губернатора в соцсетях

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В среду, 8 декабря, эксперты Центра политической конъюнктуры обновили рейтинг губернаторов по уровню упоминаемости в соцсетях, а также доле позитивных и негативных сообщений в их адрес.

По итогам ноября руководитель Пензенской области Олег Мельниченко занял 52-ю позицию из 85 (в октябре была 51-я, в сентябре - 35-я, в августе - 29-я). Сообщений о нем оказалось 7 880, что на 401 больше, чем в октябре (7 479).

По числу негативных упоминаний Мельниченко занял последнее место, то есть упоминаний в отрицательном ключе о нем оказалось меньше всего - 1,24% (в октябре было 3%).

Однако снизилось и число позитивных сообщений - 1,07% (это 82-е место), тогда как в октябре было 1,87%, в сентябре 2,34%, в августе - 2,88%. Среди руководителей субъектов РФ лидером этого рейтинга оказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (47,47%).

Регресс негатива составил 1,75%, позитива - 0,81%.

«Снижение доли негативных упоминаний глав регионов, несмотря на введение жестких коронавирусных ограничений в ряде регионов, говорит о более спокойном отношении россиян к теме пандемии по сравнению с предыдущими волнами. Ранее любые ограничительные меры приводили к заметному росту негативного контекста при упоминании региональных властей», - подвели итог эксперты cpkr.ru.

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Источник — cpkr.ru
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Гость||

Устраивает) пока

Гость||

Пустое,это,ругать или хвалить,когда от этого,вообще ничего не зависит.

Гость||

Информация о его работе практически исчезла из пензенских СМИ, пот ому и нет ни каких отзывов, ни хороших, ни плохих!

Гость||

А что толку то? На это никто не смотрит из властей.

Гость||

Ага.

Гость||

хвалебные оды поет губернатору под его постами в соцсетях армия ботов)

Гость||

Так удаляют же

Гость||

Что толку ругать или хвалить того, кто сам зависим от того, что скажут из Москвы и не имеет своего мнения.

Гость||

Участок вертикали незачем хвалить или ругать.

Участок горизонтали, впрочем, тоже. Глупо же радоваться, что новый провод от столба до дома идет, когда ветхие провода по всему поселку рвутся каждую неделю и сидишь ты с куском нового крепкого провода без электричества.

Гость||

Мельниченко повторяет "ошибку" Белозерцева. Имиджмейкеров нужно поменять... Портрет президента В.В.Путина стоит на полочке за креслом губернатора. Это недопустимо.

Поучитесь у руководителя ЕР в Пензе В.Супикова. Всё сделано по неписаным регламентам.

Гость||

И почему области не везёт с губернаторами?

Имя: Гость
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