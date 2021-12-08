Пензенцы стали реже ругать или хвалить губернатора в соцсетях

08.12.2021 | 11:38

В среду, 8 декабря, эксперты Центра политической конъюнктуры обновили рейтинг губернаторов по уровню упоминаемости в соцсетях, а также доле позитивных и негативных сообщений в их адрес.

По итогам ноября руководитель Пензенской области Олег Мельниченко занял 52-ю позицию из 85 (в октябре была 51-я, в сентябре - 35-я, в августе - 29-я). Сообщений о нем оказалось 7 880, что на 401 больше, чем в октябре (7 479).

По числу негативных упоминаний Мельниченко занял последнее место, то есть упоминаний в отрицательном ключе о нем оказалось меньше всего - 1,24% (в октябре было 3%).

Однако снизилось и число позитивных сообщений - 1,07% (это 82-е место), тогда как в октябре было 1,87%, в сентябре 2,34%, в августе - 2,88%. Среди руководителей субъектов РФ лидером этого рейтинга оказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (47,47%).

Регресс негатива составил 1,75%, позитива - 0,81%.

«Снижение доли негативных упоминаний глав регионов, несмотря на введение жестких коронавирусных ограничений в ряде регионов, говорит о более спокойном отношении россиян к теме пандемии по сравнению с предыдущими волнами. Ранее любые ограничительные меры приводили к заметному росту негативного контекста при упоминании региональных властей», - подвели итог эксперты cpkr.ru.