ВТБ 5-й год подряд признан лидером рынка Private Banking в России

ВТБ в 5-й раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. Количество клиентов ВТБ Private Banking за год увеличилось на треть, а портфель под управлением вырос практически в 1,5 раза.

Оценка лучших премиум-банков проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, тарифов по сбережениям средств, а также голосования участников рынка. ВТБ Private Banking вошел в платиновую группу банков для состоятельных клиентов.

«В динамично развивающемся мире пожелания и потребности состоятельных клиентов и членов их семей постоянно меняются. И наша цель не просто быть банком первого выбора, а создавать продукты и сервисы, которые предвосхищают их запросы. Наши клиенты получают лучшие решения, которых нет даже у зарубежных конкурентов. Это возможно благодаря технологиям и нашему главному принципу: всегда быть на шаг впереди», - отметила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

В этом году запущен цифровой финансовый помощник - персональный сервис для состоятельных клиентов, который помогает эффективно управлять капиталом с помощью алгоритма на базе ИИ. Для клиентов, не имеющих брокерских счетов, реализован обучающий проект «Инвестиционный старт». Кроме того, ВТБ запустил инвестиционные продукты с экспозицией на криптовалюту.

Формат обслуживания ВТБ Private Banking объединяет услуги для корпоративных и частных клиентов в едином окне с расширенными возможностями. Семейный финансовый офис и юридическое сопровождение активов помогли клиентам получить финансовую выгоду свыше 3 млрд рублей за прошедший год. Клиентам банка обеспечена транзакционная независимость в любой точке мира.

В 2025 году ВТБ Private Banking был признан Frank Research Group лидером на рынке крупного частного капитала, в том числе в самом топовом сегменте клиентов с портфелем свыше 100 млн рублей. Finaward наградил состоятельный сегмент ВТБ за уникальную партнерскую платформу ВТБ Family, за инновационную цифровую платформу Wealth Management. Также в этом году команда Private Banking ВТБ была признана лучшей на рынке («Банковское обозрение»).

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.

Источник — фото предоставлено ВТБ
