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Политика

Главный полицейский области проверил избирательные участки

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В субботу, 18 сентября, в Пензенской области проходит второй день выборов депутатов Государственной думы и губернатора, а в ряде районов - депутатов собраний представителей.

В регионе действуют 1 067 избирательных участков. На 1 июля в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн 41 тыс. 875 избирателей. По итогам первого дня голосования явка составила 22,26%.

В дни проведения выборов охрану общественного порядка осуществляют свыше 6 000 сотрудников полиции. 17 сентября начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин лично проверил порядок несения службы полицейскими на избирательных участках.

«Руководитель ведомства обращал внимание на опрятный внешний вид стражей правопорядка, вежливое отношение к гражданам и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Каких-либо замечаний от представителей избирательных комиссий к полицейским не прозвучало», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

После завершения проверки подчиненных главный полицейский области сам исполнил гражданский долг.

Выборы завершатся в воскресенье, 19 сентября. Избирательные участки закроются в 20:00.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

В том году надо было проверять а то в бессоновке сброс произошел на избирательном участке преступление совершенно было на голосовалках, где в это время был полицейский закрепленный за этим участком не известно и по видео его не видно было.

Гость||

А ну всё,теперь можно быть спокойным.Фхух.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и добросовестное исполнение служебных обязанностей.
вот бы узнать про добросовестность полицейского прикрепленного в 2020 к избирательному участку в бессоновки во время голосовалок где же он был?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каких-либо замечаний от представителей избирательных комиссий к полицейским не прозвучало
Вы не тех спрашиваете. Спрашивать надо избирателей, наблюдателей и СМИ.

Гость||

МЕЛЬНИЧЕНКО голосовал за повышение пенсионного возраста.

МЕЛЬНИЧЕНКО за принудительную вакцинацию от фейкового вируса наших детей и внуков.

Отменяем пенсию в 65 и коронавирус, голосуем за КПРФ !

Имя: Гость
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