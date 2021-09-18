Главный полицейский области проверил избирательные участки

18.09.2021 | 10:32

В субботу, 18 сентября, в Пензенской области проходит второй день выборов депутатов Государственной думы и губернатора, а в ряде районов - депутатов собраний представителей.

В регионе действуют 1 067 избирательных участков. На 1 июля в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн 41 тыс. 875 избирателей. По итогам первого дня голосования явка составила 22,26%.

В дни проведения выборов охрану общественного порядка осуществляют свыше 6 000 сотрудников полиции. 17 сентября начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин лично проверил порядок несения службы полицейскими на избирательных участках.

«Руководитель ведомства обращал внимание на опрятный внешний вид стражей правопорядка, вежливое отношение к гражданам и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Каких-либо замечаний от представителей избирательных комиссий к полицейским не прозвучало», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

После завершения проверки подчиненных главный полицейский области сам исполнил гражданский долг.

Выборы завершатся в воскресенье, 19 сентября. Избирательные участки закроются в 20:00.