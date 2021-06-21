Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|09:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Политика

Дресс-код пензенских чиновников предложили смягчить из-за жары

Печать

Первой темой, которую обсудили на совещании в региональном правительстве в понедельник, 21 июня, стал дресс-код.

Врио губернатора Олег Мельниченко попросил зампреда правительства Ларису Рябихину предоставить ему соответствующее постановление.

«Мы его поправим. Вы что в костюмах-то все ходите в жару? Можно в рубашке с коротким рукавом», - пояснил Олег Мельниченко. Сам он был как раз в такой.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, напротив, выступал за ужесточение требований к внешнему виду чиновников. В августе 2018-го он поручил разработать дресс-код для членов правительства.

«А то скоро в футболках начнут на совещания ходить», - добавил Белозерцев и сделал замечание Александру Москвину, который, занимая пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, пришел на совещание в рубашке с коротким рукавом.

После этого были ужесточены требования и в администрации Пензы. В постановление об утверждении кодекса этики и поведения муниципальных служащих внесли изменения. Им запретили носить на работе спортивные костюмы и кроссовки, шорты, открытые сарафаны, топы, спортивные футболки, юбки и платья длиной на 10 и более сантиметров выше колен.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот это правильно, это по людски!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, напротив, выступал за ужесточение требований к внешнему виду чиновников
А где,где карманы на рубашке?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте