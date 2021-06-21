Дресс-код пензенских чиновников предложили смягчить из-за жары

21.06.2021 | 09:09

Первой темой, которую обсудили на совещании в региональном правительстве в понедельник, 21 июня, стал дресс-код.

Врио губернатора Олег Мельниченко попросил зампреда правительства Ларису Рябихину предоставить ему соответствующее постановление.

«Мы его поправим. Вы что в костюмах-то все ходите в жару? Можно в рубашке с коротким рукавом», - пояснил Олег Мельниченко. Сам он был как раз в такой.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, напротив, выступал за ужесточение требований к внешнему виду чиновников. В августе 2018-го он поручил разработать дресс-код для членов правительства.

«А то скоро в футболках начнут на совещания ходить», - добавил Белозерцев и сделал замечание Александру Москвину, который, занимая пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, пришел на совещание в рубашке с коротким рукавом.

После этого были ужесточены требования и в администрации Пензы. В постановление об утверждении кодекса этики и поведения муниципальных служащих внесли изменения. Им запретили носить на работе спортивные костюмы и кроссовки, шорты, открытые сарафаны, топы, спортивные футболки, юбки и платья длиной на 10 и более сантиметров выше колен.