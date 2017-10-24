24.10.2017 | 16:16

В администрации Пензы внесены изменения в постановление об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

В частности, документ дополнен пунктами, где перечислено, в какой одежде и обуви работникам мэрии нельзя появляться на службе.

Так, недопустимы спортивные костюмы и кроссовки, шорты, открытые сарафаны, топы, спортивные футболки, юбки и платья длиной на 10 и более сантиметров выше колен.

«Требования к внешнему виду муниципальных служащих не применяются при выполнении контрольных функций», - уточняется в документе.

В августе особенностям делового стиля в одежде сотрудников уделили особое внимание и в правительстве Пензенской области. На одном из совещаний губернатор Иван Белозерцев поручил разработать дресс-код для членов правительства.

«А то скоро в футболках начнут на совещания ходить», - добавил Белозерцев и сделал замечание министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александру Москвину, который пришел на совещание в рубашке с коротким рукавом.