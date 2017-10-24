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Общество | В Пензе сотрудницам мэрии запретили приходить на работу в коротких платьях

24.10.2017|16:16
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В администрации Пензы внесены изменения в постановление об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

В частности, документ дополнен пунктами, где перечислено, в какой одежде и обуви работникам мэрии нельзя появляться на службе.

Так, недопустимы спортивные костюмы и кроссовки, шорты, открытые сарафаны, топы, спортивные футболки, юбки и платья длиной на 10 и более сантиметров выше колен.

«Требования к внешнему виду муниципальных служащих не применяются при выполнении контрольных функций», - уточняется в документе.

В августе особенностям делового стиля в одежде сотрудников уделили особое внимание и в правительстве Пензенской области. На одном из совещаний губернатор Иван Белозерцев поручил разработать дресс-код для членов правительства.

«А то скоро в футболках начнут на совещания ходить», - добавил Белозерцев и сделал замечание министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александру Москвину, который пришел на совещание в рубашке с коротким рукавом.

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Гость|24.10.2017 16:43|

10 см выше колена? дискринимация женщин....

Гость|24.10.2017 16:44|

пришел на совещание в рубашке с коротким рукавом... а если лето?

Гость|24.10.2017 16:47|

робы всем раздать пусть ходят и привыкают потихоньку!

Гость|24.10.2017 16:49|

А кто с линейкой будет стоять при входе?

Гость|24.10.2017 16:49|

бред какой та

Гость|24.10.2017 16:52|

А без трусов и лифчиков можно ходить?

Гость|24.10.2017 16:52|

Пусть носят Египетские Туники

Гость|24.10.2017 16:53|

penzainform.ru писал(a):

юбки и платья длиной на 10 и более сантиметров выше колен.
папахивает женоневистничетсвом

Гость|24.10.2017 16:54|

Гость писал(a):

10 см выше колена?
оно канешна, да, чё то и делать надобна... но тут ить как - ежели взять локоть - то точку отсчёта легко найтить. а вот с каленками - онеж - заразы - острой косточкой не торчат... по какому краю ровнять? по нижнему, по верхнему, среднюю ли линию на коленке вычислить и уж потом с дециметром проверять...

Гость|24.10.2017 16:55|

А так хотелось...

Гость|24.10.2017 16:56|

Гость писал(a):

по нижнему, по верхнему, среднюю ли линию на коленке вычислить и уж потом с дециметром проверять...
Да проведут черту масштабную на стене и камеру поставют на другой стене на таком же уровне. На видео чотко будет понятно где коленки сгибаются и наскоко юпка выше. 21 век!

Гость|24.10.2017 17:03|

Гость писал(a):

юбки и платья длиной на 10 и более сантиметров выше колен.
На входе по утрам с линейкой мерить будут?

Гость|24.10.2017 17:10|

Ну если других проблем в городе и области нет, то можно и одеждой служащих заняться

Гость|24.10.2017 17:14|

penzainform.ru писал(a):

Требования к внешнему виду муниципальных служащих не применяются при выполнении контрольных функций
То есть... Идёт чиновник в "Мини", говорит, что "всё функционирует под контролем...", и никаких претензий?...

Гость|24.10.2017 17:21|

В былые времена и в ресторан в затрапезном виде не пускали. Сейчас демократия! Можно и в университет на занятия в шортах на босу ногу приходить, путая универ с пляжем! Нужно учить приличиям. Начинать нужно сверху! Здесь губер прав!

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Имя: Гость
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