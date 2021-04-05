В Кузнецке назначен первый заместитель мэра города

05.04.2021 | 15:02

В понедельник, 5 апреля, мэр Кузнецка Сергей Златогорский назначил на должность своего первого заместителя Рашида Шабакаева.

До этого Шабакаев работал заместителем главы администрации. Новому вице-мэру придется также заниматься вопросами благоустройства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, он будет решать экстренные задачи, которые определит глава администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Три месяца вы исполняли обязанности первого зама, справляетесь, хотя есть еще над чем работать. Жду и требую от вас реальных результатов по обозначенному направлению работы, прежде всего в вопросах наведения порядка и чистоты в городе. Сейчас это - главная задача, в решении которой должны добиться успехов», - напутствовал вице-мэра Сергей Златогорский.

В конце марта в Кузнецке должности лишился руководитель управления ЖКХ Эдуард Потапов. Градоначальник отметил, что без дополнительного контроля учреждение не эффективно, и попросил Потапова подыскать новое место работы.