Политика

В Кузнецке назначен первый заместитель мэра города

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В понедельник, 5 апреля, мэр Кузнецка Сергей Златогорский назначил на должность своего первого заместителя Рашида Шабакаева.

До этого Шабакаев работал заместителем главы администрации. Новому вице-мэру придется также заниматься вопросами благоустройства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, он будет решать экстренные задачи, которые определит глава администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Три месяца вы исполняли обязанности первого зама, справляетесь, хотя есть еще над чем работать. Жду и требую от вас реальных результатов по обозначенному направлению работы, прежде всего в вопросах наведения порядка и чистоты в городе. Сейчас это - главная задача, в решении которой должны добиться успехов», - напутствовал вице-мэра Сергей Златогорский.

В конце марта в Кузнецке должности лишился руководитель управления ЖКХ Эдуард Потапов. Градоначальник отметил, что без дополнительного контроля учреждение не эффективно, и попросил Потапова подыскать новое место работы.

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Гость||

Это хорошо для кузнечиков или плохо?

Гость||

это хорошо.

Гость||

Шабакаев нормальный мужик, справится.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.04.2021 15:18|

Это хорошо для кузнечиков или плохо?

Кузнечикам всё равно. А для жителей города, считаю, Рашид Идрисович-нормальный руководитель.

Гость||

Как штрих... Во время первых выборов Златогорского тоже баллотировался на пост мэра Кузнецка. Как бы "конкурент".

Гость||

Ну и чего из этого следует?

Гость||

".. думайте сами, решайте сами.." Е. Лукашин.

Гость||

А чего думать то, он его знает не первый год и да же десятилетие, была возможность оценить уровень его компетентности, так что все правильно.

Гость||

Они вместе в артухе учились говорят.

Гость||

Отличная новость!

Гость||

Гость писал(a):

Они вместе в артухе учились говорят.
Точно так.

Гость||

А Шабакаев это который вытрезвителем руководил?

Имя: Гость
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