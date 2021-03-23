Общество

В Кузнецке начальника управления ЖКХ уволят из-за проблем с дорогами

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В Кузнецке руководителя управления ЖКХ попросили найти себе другую работу. Претензии главы местной администрации Сергея Златогорского вызвало состояние городских дорог.

«По разбитым дорогам какие меры сейчас принимаются?» - спросил Златогорский во время планерки в понедельник, 22 марта.

Ему доложили, что в настоящее время битым кирпичом и песком засыпают ямы на улицах Леваневского, Победы, Минской и Строителей. Работы должны завершить в течение недели. Однако мэр высказал мнение, что начать их нужно было раньше.

«Что так долго догадывались? Несколько дней эта ситуация была брошена», - констатировал Златогорский.

Он обратился к начальнику МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» Эдуарду Потапову: «Почему упустили ситуация с временной заделкой ям? Ты сколько лет руководишь? За год-то, наверное, все прошел? Управление ваше ничем не управляет. Я вынужден целого зама вам давать, чтобы он фокус вам наводил».

По мнению мэра, без дополнительного контроля учреждение не работает должным образом.

«Ты в отпуск написал заявление? За две недели найди себе работу», - заключил Златогорский и попросил подыскать Потапову замену.

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Гость||

А Вы лучше посадите его и другой работать будет с отдачей...

Гость||

Кресло под мэром зашаталось?)

Гость||

С чего бы это,поясни?

Гость||

на город Белинский обратите внимание глава ничего неделает клеи такие что не проехать а у него один ответ денег нет

Гость||

Зная немного проблему, их действительно ни черта нет.

Гость||

Вот зря уволил. Вчего-то надо было корыта для мытья сапог у школ поставить.

Гость||

Иди на его место,грамотей, хоть дырки залатаешь на дорогах, а не языком молоть будешь.

Гость||

Последние 50 лет решаю самостоятельно, куда мне идти.

Гость||

09.55

Языком ты мелешь здесь в каждой теме про Кузнецк за копейку.

Гость||

Гость писал(a):

Последние 50 лет решаю самостоятельно, куда мне идти.
Да оно видно куда ты пошел,заблудился и никак не вернешься.

Гость||

Это что же - корыта от школы убирать ? Теперь по дорогам ходить нормально можно будет !

Гость||

А где мэр?

Гость||

Ты чего, только протрезвел?

Имя: Гость
Комментарий:

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