В Кузнецке начальника управления ЖКХ уволят из-за проблем с дорогами

23.03.2021 | 09:26

В Кузнецке руководителя управления ЖКХ попросили найти себе другую работу. Претензии главы местной администрации Сергея Златогорского вызвало состояние городских дорог.

«По разбитым дорогам какие меры сейчас принимаются?» - спросил Златогорский во время планерки в понедельник, 22 марта.

Ему доложили, что в настоящее время битым кирпичом и песком засыпают ямы на улицах Леваневского, Победы, Минской и Строителей. Работы должны завершить в течение недели. Однако мэр высказал мнение, что начать их нужно было раньше.

«Что так долго догадывались? Несколько дней эта ситуация была брошена», - констатировал Златогорский.

Он обратился к начальнику МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» Эдуарду Потапову: «Почему упустили ситуация с временной заделкой ям? Ты сколько лет руководишь? За год-то, наверное, все прошел? Управление ваше ничем не управляет. Я вынужден целого зама вам давать, чтобы он фокус вам наводил».

По мнению мэра, без дополнительного контроля учреждение не работает должным образом.

«Ты в отпуск написал заявление? За две недели найди себе работу», - заключил Златогорский и попросил подыскать Потапову замену.