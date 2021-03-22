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Политика

Дмитрий Песков: Путин в курсе задержания Белозерцева

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Пензенского губернатора Ивана Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Путин в курсе задержания губернатора Пензенской области Белозерцева», - заявил он.

По состоянию на 12:45 указ об отставке главы региона пока не опубликован открытыми источниками правовой информации.

Ранее сообщалось, что исполняющего обязанности губернатора в местном правительстве также назначить пока не могут. При сложившихся обстоятельствах правительство не имеет правовых оснований для назначения и. о. губернатора, потому что не располагает документом о том, что «действующий глава региона не может сейчас исполнять свои обязанности».

«Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне», - уточнял «Интерфакс».

Губернатора задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Ивана Белозерцева уже доставили в Басманный суд Москвы, где он ожидает решения по мере пресечения. Следствие просит заключить его и соучастников под стражу до 20 мая.

Фото pixabay.com

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Источник — tass.ru
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Гость||

А я за него голосовала,верила.Позорник,ворюга, мошенник.

Гость||

А я не голосовал за него и я рад, что его и других иже с ним клещей убрали.

Гость||

Гость писал(a):

А я за него голосовала,верила.
И снова ведь проголосуешь за явного или тайного единоросса?

Гость||

Нашли крайнего перед выборами, что раньше не арестовали, знали про его взятки, рейтинг поднимаем президента. Разве таким образом поднимать Путину свой рейтинг, все все уже понимают и сочувствуют Белозерцову.

Гость||

говорят, он еще в военкомате взятки брал, а коттедж строили и солдаты

Гость||

Гость писал(a):

И снова ведь проголосуешь за явного или тайного единоросса?
А куда деваться? Проголосую. Тем более пенсию подняли. Лишь бы Владимир Владимирович был здоров и не было войны

Гость||

Дать ему лет 25 да забыть как страшный сон

Гость||

Белозерцев человек Байдена.Это ему ответ.

Гость||

В камеру привезите ему кентавра пусть влюбляються

Гость||

Скорей в колонию строгого режима на 15 лет.

Гость||

Гость писал(a):

все все уже понимают и сочувствуют Белозерцову.
Жертва вору не сочувствует. А все воры сочувствуют, но уже приготовили лапы для дележа

Гость||

И сыновей туда же.

Гость||

Да, нелегкое это дело - быть губернатором.

Гость||

Гость писал(a):

В камеру привезите ему кентавра пусть влюбляються
Лучше тебя привезти на психиатрическое освидетельствование.

Гость||

Гость писал(a):

А я за него голосовала,верила.Позорник,ворюга, мошенник.
Телевизору верила? А мозгов у тебя не было?

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Имя: Гость
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