Дмитрий Песков: Путин в курсе задержания Белозерцева

22.03.2021 | 12:48

Пензенского губернатора Ивана Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Путин в курсе задержания губернатора Пензенской области Белозерцева», - заявил он.

По состоянию на 12:45 указ об отставке главы региона пока не опубликован открытыми источниками правовой информации.

Ранее сообщалось, что исполняющего обязанности губернатора в местном правительстве также назначить пока не могут. При сложившихся обстоятельствах правительство не имеет правовых оснований для назначения и. о. губернатора, потому что не располагает документом о том, что «действующий глава региона не может сейчас исполнять свои обязанности».

«Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне», - уточнял «Интерфакс».

Губернатора задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Ивана Белозерцева уже доставили в Басманный суд Москвы, где он ожидает решения по мере пресечения. Следствие просит заключить его и соучастников под стражу до 20 мая.

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